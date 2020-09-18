في رسالة تضامنية لما تواجهه لبنان في تلك الفترة من أزمات اقتصادية وسياسية، شارك أنس نصرى شقيق الفنانة السورية أصالة نصرى، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورا لصولا ترتدى من خلالها تيشرت مكتوب عليه "راجعة بيروت".



أصالة ترتدى تيشرت راجعة بيروت خلال زيارتها إلى لبنان

ووجه أنس الذهبى، رسالة رقيقة إلى الفنانة أصالة، "فيها من القوة ما يكسر الجبال ومن المحبة ما يُذيب القلوب ، فيها من الفرح و المرح و الدم الخفيف و الشخصية الجذابة ما لا يوجد بشخص على وجه الارض ، تفاجئني بحكمتها الصادرة من صميم مالديها من اجمل الاشياء بالفطرة و بالصدق".



أصالة برفقة أبنها أنس الذهبى

وتابع:"فيها من النجاح ما لايليق على احد غيرها فهي فريده بكل شيء حتى صدماتها و حزنها الا انها كل يوم تثيت لي انها الاقوى و الاجدر بالاستمرار و النجاح ،، مبروك عليّ قربك و مساندتك و محبتك ،، مبروك عليكي ما أنتي عليه من محبه و عطاء و نجاح و صحه و استقرار ،، ادامها الله عليكي فانتي تستحقينها يا حبيبتي ،، فخور بك جداً جدا".

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أنس الذهبى عبر انستجرام

وكانت طرحت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث يضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللكنة الخليجية.

ومن أغانى الألبوم، "وش كنت أقول" من كلمات بدر عبد المحسن، ألحان عزوف، توزيع بشار سلطان، "يا مثبت" من كلمات و ألحان عزوف، توزيع خالد عز، أغنية "ما اعرف انطق"، من كلمات قوس، ألحان سهم، توزيع رأفت، "رفقا" من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان سهم، توزيع خالد عز، "الطف بحالى" من كلمات العالية، ألحان سهم، "دروب الأمانى" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على، "والله وتفارقنا" من كلمات العالية، ألحان ياسر بو على.

يذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، التى طرحت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى الماضى.

