الكويت تدرس تخفيض حجر المسافرين القادمين اليها إلى 3 أو 7 أيام

أفادت مصادر كويتية أن وزارة الصحة الكويتية تدرس جملة سيناريوهات، تتعلق بتطبيق الحجر الإلزامي المطبّق على المسافرين القادمين إلى الكويت إلى 3 أو 7 أيام.
وفى سياق متصل، كثَّفت لجنة متابعة تنفيذ الاشتراطات الصحية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالكويت المؤلّفة من مجلس الوزراء، حملاتها على المجمعات التجارية والمحال الواقعة في الوسط التجاري في البلاد، لرصد مدى التزام العمالة والزبائن بارتداء الكمامات والقفازات. وبحسب "القبس" أن اللجنة رصدت خلال المرحلة الرابعة من مراحل عودة الحياة الطبيعية، أكثر من ألفى مخالفة في المحافظات الست، على محال تجارية داخل المجمعات التجارية وخارجها، لم يتلزم العاملون فيها أو الزبائن ارتداء الكمامات والاشتراطات الصحية.
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