ياسر إبراهيم يدعم قائمة الأهلي أمام المقاصة بعد تعافيه من "كورونا"

يدخل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي قائمة فريقه استعداداً لخوض مباراة المقاصة المُقرر لها الثامنة مساء غد، السبت، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ28 لبطولة الدورى الممتاز بعد تحوّل عينته من إيجابية إلى سلبية فى مسحة "كورونا"، وبذلك يستعيد المارد الأحمر اللاعب فى مباراة الغد المرتقبة بعدما غاب عن لقاء الاتحاد السكندرى الأخير بسبب إصابته بفيروس "كورونا" ومعه زميله بالفريق على لطفى وديفيد سيزا المدرب العام، وتحوّلت عينة ياسر إبراهيم لسلبية فيما مازالت عيّنة على لطفى وسيزا إيجابية.

وتنّفس الجهاز الفنى للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر الصعداء بعد تماثل ياسر إبراهيم للشفاء من "كورونا" لأن هذا سيُنهى أزمة الدفاع التى يعانى منها الفريق والتي هددت الفريق قبل مباراة المقاصة القوية غداً حيث يغيب محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي كما يعاني رامي ربيعة من إجهاد عضلي مازال يُهدد مشاركته أمام المقاصة ويغيب كذلك أحمد فتحي الذى يلجأ له الجهاز الفنى فى بعض الأحيان لمواجهة مثل هذه الظروف الاضطرارية فى الدفاع بسبب الأيقاف حيث نال بطاقتين صفراوتين خلال لقاء الاتحاد السكندرى الأخير الذي انتهى بالتعادل السلبي.

من ناحية أخرى، يدخل مسئولو الأهلي في مفاوضات مع المغربي وليد أزارو لتجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده، وذلك عقب انتهاء فترة الأجازة التي حصل عليها وقضاها فى المغرب بعد قطع اعارته في الدوري السعودي، ويضع مسئولو الأهلي شرطا لاستمرار وليد ازارو في صفوف الفريق بالموسم الجديد وهو موافقته علي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، وعرض مسئولو الأهلي على أزارو رفع قيمة عقده من 700 ألف دولار إلى مليون دولار سنويا، وهو العرض الذي لم يوافق عليه اللاعب حتي الآن بشكل رسمي، واستقرت ادارة الأهلي علي بيع اللاعب حال عدم موافقته علي تمديد عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأخطر مسئولو الأهلى وليد أزارو بإغلاق ملف العروض الخارجية خلال الفترة الحالية بعدما تقرر عودته للنادى فى الموسم المقبل بنسبة كبيرة لحاجة الفريق لجهوده، ورغم أن أزارو كان مُرشحاً للرحيل بقوة منذ فترة إلا أن الظروف تغيرت مؤخراً واستقرت لجنة التخطيط للكرة بالأهلى على عودة المهاجم المغربى الذى كان قد فسخ عقد الإعارة مع الاتفاق السعودى قبل عدة أسابيع، لذا طالب مسئولو القلعة الحمراء اللاعب بعدم التفكير فى مسألة العروض الخارجية التى وصلته مؤخراً، إلا أن الأمر مرهون بتمديد عقده، وفى حال رفضه الأمر سيتم التفكير في بيعه لتحقيق أى استفادة مادية، ولتجنب رحيله مجاناً بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.