محمد فؤاد المهندس يكشف 4 أسباب عجلت بوفاة والده.. وهذا كوميديانه المفضل

علاء ولى الدين كومديانه المفضل.. هنيدى كان يضحكه.. وتنبأ بنجومية محمد سعد

سبب انفصاله عن شويكار لا يعلمه غيرهما ومات معهما.. وهل أحب بعدها؟ رد قائلا: الأستاذ ميعرفش يعيش من غير حب

وأكل "المانجة" فى الحمام أحد طقوس الأستاذ فؤاد المهندس

توقف التاريخ للحظة ليكتب شهادة ميلاد أستاذ الكوميديا النجم الراحل فؤاد المهندس، صاحب الأرشيف الكبير من الإبداع والتألق، وأقدر من تربع على عرش المسرح الكوميدى فى العالم العربى، فهو مدرسة فنية وأخلاقية كتب سطورها بأحرف من الإبداع، وفى شهر ميلاده ورحيله "سبتمبر" يكشف نجله محمد فؤاد المهندس أسرارا فى حياة الأستاذ يعلنها لأول مرة فى حوار مع "اليوم السابع".

وصف محمد فؤاد المهندس يوم رحيل والده بأصعب يوم فى حياته، كاشفا عن كواليس هذا اليوم المشئوم فى حياة عائلة المهندس، قائلا: "استقبلت الخبر مراتى نهال التى أخبرت أخى أحمد، وكنت حينها مسجونًا فى أحد الخلافات القضائية مع البنوك، كانت الوفاة فى الساعة السابعة صباحا، وأبلغونى بالخبر فى تمام الساعة التاسعة صباحا، واحد من السجن قالى البقاء الله الأستاذ توفى".

وأضاف نجل الأستاذ فؤاد المهندس: "فتحت التليفزيون لقيت القنوات تذيع الخبر بعنوان (وداعا فؤاد المهندس)، وسمح لى حبيب العادلى وزير الداخلية فى هذا الوقت بأن أخرج لحضور الجنازة والعزاء.. ملحقتش صلاة الجنازة لكن حضرت الدفنة".

وتابع: "كنت متماسك جدا وبطمن مراتى وأخويا، لكن بدأت معاناتى بعد خروجى من السجن بسنتين، وذهبت إلى البيت حسيت فى حاجة كبيرة قوى ناقصة.. ريحة الأستاذ مش لاقيها، وقتها بدأت انهار".

وعن حالة الفنانة الراحلة شويكار وقت وفاة فؤاد المهندس، كشف محمد فؤاد المهندس إن حالتها كانت سيئة للغاية وفى حالة انهيار كامل.

وحول ما انتشر حول وفاة فؤاد المهندس حزنا عليه بعد سجنه، أوضح أن هناك 4 أسباب عجلت بوفاة الأستاذ، الأول؛ رحيل صديقه الفنان عبد المنعم مدبولى، الثانى وفاة تلميذته الفنانة سناء يونس، الثالث الحريق الذى التهم غرفته وضاعت كل مقتنياته فى هذا الحريق، وأخيرًا؛ دخولى السجن.

وقال إن الحريق سببه ماس كهربائى بسبب التكييف، والتهم الحريق كل شىء فى الغرفة، كالجوائز وشهادات التقدير والنقود والملابس وصوره النادرة وكتبه وسيناريوهات أفلامه وسرير الخديوى إسماعيل الذى حصل عليه فى مزاد عام 1969، وكان هذا الحريق هو السبب الأقوى الذى عجل بموته إذ أثر تأثيرا سلبيا على نفسيته.

وأضاف أن الأستاذ كان متواجدا فى الغرفة أثناء الحريق، جالسا على سريره لا يستطيع الحركة لأنه كان فى آخر أيامه، زوجتى رأت الدخان خارج من الشقة فهرعت إلى أعلى برفقة الجيران للحاق بالأستاذ.

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وعن السبب الحقيقى لانفصال فؤاد المهندس وشويكار، قال نجل الأستاذ إن كل ما أشيع حول أسباب انفصالهما لا يخرج عن كونه تكهنات وتوقعات فلا أحد يعلم السبب الحقيقى لانفصالهما سواهما ومات معهما، ونحن لم نسع لمعرفة السبب، لكن العلاقة بين فؤاد المهندس وشويكار استمرت حتى بعد انفصالهما باحترام متبادل بين الطرفين.

وبسؤاله هل دخل فؤاد المهندس فى علاقة حب بعد شويكار خاصة أنه صرح بعد انفصالهما فى لقاء مع الإعلامى مفيد فوزى بأن قلبه مازال ينبض، قال نجل الأستاذ فى تعليق مقتضب، إن فؤاد المهندس لا يمكنه العيش بدون حب، ولم يكشف عن هوية السيدة التى وقع فؤاد المهندس فى حبها بعد انفصاله عن شويكار.

سألنا نجل فؤاد المهندس، ماذا لو كان الأستاذ شاهدا على الأعمال الفنية فى وقتنا الحالي، بماذا سيعلق؟ ليرد علينا بعدد من الأسئلة الاستنكارية الإجابة واضحة؛ هل توجد كوميديا نظيفة الآن؟ هل يوجد فن راق؟ هل توجد ضحكة من القلب الآن؟ هل يوجد مسرح دون ابتذال؟! مردفا: بعد عادل إمام أشك إن فيه مسرح نظيف.

وكشف عن آرائه فى الموجة الكوميدية التى بدأت شعلتها على يد هنيدى وجيله، وقال: "فؤاد المهندس كان بيحب علاء ولى الدين وكان كومديانه المفضل، ونزل خصيصا للذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم الناظر.

وأضاف أن من الفنانين الذين كانوا يضحكون الأستاذ فؤاد المهندس؛ محمد هنيدى، ومحمد سعد، ففى عام 1996 شاهد فؤاد المهندس مسرحية وذهب لسمير خفاجى وقال له: (هات الممثل ده)، وشاور على محمد سعد ليقول له : (أنت هتبقى ممثل كويس وكومديان هايل ).

واستكمل نجل الأستاذ فؤاد المهندس: "الأستاذ كان يحب أحمد زكى جدا ووافق على فيلم (البيه البواب) دون تردد وكان يقول إن أحمد زكى ممثل قوى، كما أنه كان يحب محمود عبد العزيز ونور الشريف، بالإضافة إلى صديقى العائلة حسين فهمى وسمير صبرى.

ومن الذكريات التى لا تنسى فى علاقته مع النجوم كشف نجل فؤاد المهندس أنه بعدما عرض عليه فيلم "أيوب" رفض وقال: "لا مش عايز أمثل" ثم اتصل به النجم عمر الشريف فقال له أنا موافق، وذلك لشدة حبه لنور الشريف.

وردا على ما أشيع حول ندم فؤاد المهندس على مشواره السينمائى أنه كان غير راضٍ عنه، قال محمد فؤاد المهندس: "آخر حاجة حبها السينما، المسرح كان عشقه وضع تحت المسرح 10 خطوط ثم الإذاعة وتليها التليفزيون وتأتى فى مؤخرة القائمة السينما، لكن ليس معنى ذلك أنه غير راض عن أفلامه، على العكس كان راضيا جدا لكن السينما ليست معشوقته الأولى.

كما فند ما أشيع حول إنهاء فؤاد المهندس أسطورة إسماعيل ياسين، وقال: "ده نوع كوميديا وده نوع آخر، وظهرت موجة جديدة من الكوميديا بمشروع "ساعة لقلبك" لكنه يظل إسماعيل ياسين صاحب مدرسة مختلفة عن الأستاذ فؤاد المهندس، وأتعجب ممن يقولون إن ظهور المهندس مدبر لإنهاء أسطورة إسماعيل ياسين، متسائلا؛ من الذى دبر؟ ولماذا؟ ومن المستفيد ؟!.

وكشف ابن فؤاد المهندس عن سر لأول مرة عن شخصية الأستاذ، إذ قال إنه كان يأكل المانجو فى الحمام حتى لا تتسخ ملابسه، فلا يستمتع بأكلها إلا فى الحمام، ويستحم بعدها، لأنه كان يأكلها بشراهة.

