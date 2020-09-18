ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وطقس معتدل بالسواحل الشمالية والعظمى 36 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يتوقع أن يشهد شبورة مائية صباحا وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 88 % .

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

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وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 29 درجة.

وشهد أمس الخميس، شبورة مائية صباحا و طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما شهدت السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة ، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 87 % .

كما شهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.