الكابيتانو حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد نجله مع عائلته.. صور

احتفل حسام غالى كابتن النادى الأهلى السابق، ومدير الكرة الحالى في فريق الجونة، بعيد ميلاد نجله الأكبر محمود الـ12، ونشر مجموعة صور له مع زوجته وأبنائه، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"أتم أبني الأكبر 12 أمس عيد ميلاد سعيد متأخر حبيبي".

حسام غالي وشارك حسام غالى فى 74 مباراة دولية بقميص منتخب مصر، ولعب لـ6 أندية طوال مسيرته وهى الأهلى وفينورد الهولندى وتونتنهام وديربى كاونتى الإنجليزيين والنصر السعودى وليرس البلجيكى.

حسام غالي وعائلته

حسام غالي ونجله محمود حصل غالى مع الأهلى على 13 بطولة، هى الدورى المصرى 2010/2011 - 2015/2016- 2016/2017- 2017/2018، كأس السوبر المصرى 2010 - 2014 – 2015، كأس مصر 2003- 2017، دورى أبطال أفريقيا2001 – 2012، كأس الكونفدرالية 2014، كأس السوبر الإفريقى 2002

الكابيتانو مع أبنائه Advertisements

محمود وأعلن كابيتانو القلعة الحمراء قرار اعتزال الساحرة المستديرة بشكل رسمى فى 23 أبريل 2018 بمؤتمر صحفى عقده بمقر القلعة الحمراء وانهمرت الدموع من عينيه قائلا، "عايز ارتاح". وقال حسام غالى باكياً، "يشهد الله أننى لم أقصر أو أتخاذل فى حق الأهلى، وأتمنى أن يكون جمهور القلعة الحمراء راضيا عنى، لحظة صعبة ولكنها سنة الحياة، أدعوكم لمباراة اعتزالى وأتشرف بحضوركم وفخور بانتمائى لهذا الصرح الكبير".



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