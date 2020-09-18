كومان غاضب من لاعب خط وسط برشلونة الإسبانى.. اعرف السبب

حرص رونالد كومان، المدير الفني لنادى برشلونة الإسباني، على توجيه الهولندى فرانكي دي يونج نصيحة له بالتركيز خلال الفترة المقبلة لتحسين مستواه بعدما ظهر اللاعب بأداء متواضع أمام جيرونا خلال المباراة الودية التى جمعت الفريقين.

وانضم دى يونج لصفوف برشلونة مع قادمًا من أياكس أمستردام الهولندى، مقابل 86 مليون يورو، بعد منافسة من قبل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن المدير الفنى لم يكن راضيا عن الأداء الذي ظهر به دي يونج في المباراة الأخيرة، وطالبه بالتركيز أكثر، وقرر كومان إجراء تغيير بخروج دي يونج ودخول سيرجي روبيرتو، بعدما قام اللاعب الهولندى بعدة تمريرات خاطئة وبطيء فى نقل الكرة فضلًا عن سوء التغطية الدفاعية، وهو الأمر الذى أغضب كومان.

وأضافت الصحيفة أن كومان تحدث مع اللاعب وطالبه بالتركيز أكثر على الرغم من أنها مباراة ودية.

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وكان الهولندى فرينكى دى يونج، لاعب برشلونة الإسبانى، أكد فى تصريحات سابقة أن الفريق الكتالونى يعيش فوضى كبيرة فى الفترة الأخيرة، وذلك عقب الثورة التي يشهدها حاليا باقتراب رحيل العديد من نجوم البارسا، وعلى رأسهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي مع تولى الهولندي رونالد كومان مهمة تدريب الفريق بعد رحيل كيكى سيتين.

وقال دى يونج، فى تصريحات نشرتها صحيفة " NOS" الهولندية تعليقا على الأزمات التي يشهدها برشلونة مؤخرا، "إنھا فوضى، فى الكثیر مما يحدث".

وعن أزمة ميسي مع إدارة النادى، أوضح دى يونج "أنا لم أتحدث معه عن ھذا بنفسي.. ولا حتى النادي. لذلك أنا بصراحة لا أعرف شيئا عن ذلك، إذا غادر میسي حقا، فسیكون ذلك بمثابة ضربة كبیرة للفريق والنادي.. لكن عندما أعود بعد ھذه المباريات الدولیة، سأرى ما حدث فى النادى".



