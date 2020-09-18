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جول العالمى يؤكد حصول الأهلى على توقيع النجم الجزائرى يوسف البلايلى

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كشف موقع "جول" العالمى أن النادى الأهلى نجح فى إتمام التعاقد مع النجم الجزائرى يوسف البلايلى، المحترف فى صفوف أهلى جدة السعودى، والحصول على خدماته بداية من الموسم المقبل، بعد دخول العديد من الأندية فى مفاوضات مع اللاعب منها الزمالك وبيراميدز، بخلاف لناديه السابق الترجى التونسى.

وأشار الموقع العالمى إلى أن مجلس محمود الخطيب نجح فى حسم الصفقة بعدما استجاب لشرط النادى السعودى، موضحا عن طريق مصادره أن مسؤولى النادى المصرى تقدموا فى البداية بعرض لاستعارة اللاعب، عن طريق أحد الوسطاء، لكن فى المقابل، مسؤولو النادى السعودى فضلوا بيع اللاعب نهائيًا بناءً على طلب المدير الفنى الصربى فلادان ميلويفيتش، إذ يرى أن بلايلى غير مبالٍ بمسيرته مع الفريق، وهو ما استجاب له مجلس القلعة الحمراء.

وكانت  تقارير مغربية وجزائرية، كشفت عن تطورات مفاوضات النادى الأهلى المصرى لحسم صفقة الجزائرى يوسف بلايلى لاعب أهلى جدة، والمغربى بدر بانون لاعب الرجاء البيضاوى، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، وأشارت التقارير إلى أن الصفقتين اقتربتا من خطوة التوقيع الرسمى بعد اتفاق اللاعبين على شروطهما الشخصية مع المارد الأحمر واقتربت إدارات الأندية من الاتفاق أيضاً بشأن الصفقتين.

وذكرت صحيفة "دوكور سبورت" الجزائرية أن يوسف بلايلى سيصل القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة، فى موعد أقصاه غدا الجمعة، للخضوع للكشف الطبى، والتوقيع على عقود انضمامه للنادى الأهلى، وهى الخطوة التى تسبق الإعلان عن الصفقة بشكل رسمى.

وكان الأهلى قد حسم صفقة ضم البلايلى ويتبقى فقط أن يوقع الجزائرى على عقود انضمامه إلى المارد الأحمر، بعقد ينتهى عام 2022، ليصبح ثالث صفقات الشياطين الحمر فى سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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