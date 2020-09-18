الألعاب على شبكة الإنترنت ستار للقرصنة الإلكترونية فى الولايات المتحدة.. السلطات تضبط شبكة دولية تسللت لأكثر من 100 شركة وشخص به...

استطاعت السلطات الأمريكية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت في ضبط شبكة قرصنة إلكترونية، استغل عناصرها الألعاب الأونلاين للتسلل إلى قائمة من الضحايا شملت أكثر من 100 شركة وشخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أن سبعة أشخاص بينهم اثنان يحملان الجنسية الماليزية ‏اتهموا في محكمة فيدرالية بارتكاب جرائم قرصنة الكترونية في الولايات المتحدة وخارجها من خلال ألعاب أون لاين لغسيل ملايين الدولارات.‏

وفقا لشبكة سي إن إن، قال المدعون في بيان صحفي إن عمليات الاقتحام التي تتبعها ‏الباحثون الأمنيون باستخدام عدد من علامات التهديد التجارية المعروفة سهلت سرقة ‏المصدر وشهادات توقيع رموز البرامج وحسابات العملاء، مستغلين في ذلك ثغرات في الألعاب الأونلاين.

وليام بار المدعي العام الأمريكي

وأضافوا أن الاختراقات سهلت المخططات الإجرامية الأخرى للمتهمين بما في ذلك برامج ‏الفدية وخطط سرقة العملات المشفرة والتي تشير إلى استخدام القراصنة غير المصرح به ‏لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا من أجل تعدين عدد من عملات البيتكوين. ‏

وتم توجيه الاتهام إلى ثلاثة منهم في لائحة مكونة من تسع تهم تقول إنهم استخدموا تقنية ‏محظورة لاستهداف أكثر من 100 شركة ومنظمة وشخص في الولايات المتحدة وآسيا ‏وأمريكا الجنوبية باستخدام "تقنيات قرصنة متطورة".‏

ومنذ عام 2014 ، شغلوا مناصب "ضباط" في ‏Chengdu 404‎‏ ، والتي تم وصفها علنًا بأنها ‏شركة لأمن الشبكات ، تتألف من نخبة قراصنة القبعة البيضاء والتي قدمت خدمات دفاعية ‏وأمن شبكة هجومية وخدمات تحليل البيانات ، بما في ذلك اختبار الاختراق ، وخدمات ‏استعادة كلمة المرور ، و الأدلة الجنائية للأجهزة المحمولة وغيرها من الخدمات.‏

ووفقا للائحة الاتهام فإن أحد المتهمين تفاخر بأنه من السهل العثور على شركات لاستهدافها ‏من خلال البحث في قوائم الشركات المتداولة علنًا من خلال مواقع الأسهم.‏

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وقال ممثلو الادعاء: "في إحدى الحالات البارزة ، شن المدعى عليهم هجومًا ببرنامج الفدية ‏على شبكة منظمة غير ربحية مكرسة لمكافحة الفقر في العالم". وبحسب لائحة الاتهام ، ‏فإن أجهزة الكمبيوتر غير الهادفة للربح التي كانت موجودة في واشنطن العاصمة ، تعرضت ‏للاختراق من قبل المتسللين منذ عام 2018.‏

وقالت السلطات إن المتسللين استهدفوا أكثر من عشرة جامعات بارزة مجهولة الهوية في ‏الولايات المتحدة وهونغ كونغ وتايوان. وبالنسبة لمؤسسة واحدة مصنفة الجامعة رقم 5 في ‏لائحة الاتهام ، قاموا بتصفح 4200 ملف ودليل على الأقل في أكثر من 75 خادمًا بين عامي ‏‏2018 و 2020.‏

وجهت إلى اثنان من المتهمين لائحة اتهام مؤلفة من 25 تهمة للمشاركة في مؤامرة قرصنة ‏الكمبيوتر" التي "سعت إلى كسب المال من خلال اختراق شركات ألعاب الفيديو" وبيع ‏عناصر مثل عملة ألعاب الفيديو من أجل الربح.‏

وتعاون المحققين الفدراليين مع ‏Microsoft‏ لتطوير وتنفيذ التكنولوجيا لمنع الفاعل من الوصول إلى ‏أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالضحايا.‏

وقال ممثلو الادعاء: "كانت الإجراءات التي اتخذتها مايكروسوفت جزءًا مهمًا من الجهد العام ‏لحرمان المتهمين من الوصول المستمر إلى البنية التحتية للقرصنة والأدوات والحسابات ‏وأسماء نطاقات القيادة والسيطرة".‏

التعاون الذي جمع السلطات الأمريكية مع مايكروسوفت، يأتي في وقت تقترب فيه الشركة من الحصول على عقد ضخم يتم بمقتضاه تطوير الأنظمة الإلكترونية لوزارة الدفاع الأمريكي "بنتاجون"، تقدر قيمته بما يزيد على 10 مليارات دولار.

وفي حالة ادانة المتهمين يواجه الأعضاء عقوبة أقصاها 27 عامًا في السجن لواحدة على الأقل من ‏التهم الواردة في لائحة الاتهام، وعقوبة بالسجن تصل إلى 20 عامًا كحد أقصى لتهمة واحدة ‏على الأقل في لائحة اتهام التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الكمبيوتر والاحتيال الإلكتروني.

