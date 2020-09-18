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ضبط طفل يتسول بالجيزة بملابس قديمة لاستعطاف المواطنين

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تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على طفل يقوم بممارسة أعمال التسول عقب تداول صورته على مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، بتداول صورة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأطفال "بلا مأوى" بدائرة القسم.

بإجراء التحريات تمكنت وحدة مباحث القسم من العثور على الطفل المعنى وتبين أنه (سن 14 - مقيم بمحافظة الجيزة) وتبين إرتدائه ذات الملابس الرثة التى كان يرتديها بالصورة المنشورة على مواقع التواصل الإجتماعى وقيامه بإستجداء المارة.

وبإستكمال الفحص تبين حضوره يومياً من محل إقامته وتغيير ملابسه ، وإرتداء ملابس رثة للتسول بها بتحريض من والدته (عاملة نظافة - مقيمة ذات العنوان)، بإستدعائها ومواجهتها إعترفت بتحريضها له على القيام بذلك للحصول على المال، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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