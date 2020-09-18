أرقام لا تفوتك قبل لقاء البايرن ضد شالكة فى افتتاح الدوري الألماني

يخوض فريق بايرن ميونخ الألماني مواجهة قوية أمام ضيفه شالكه فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، على ملعب "آليانز آرينا"، بافتتاح مباريات الموسم الجديد 2020-2021 من عمر مسابقة الدوري الألماني "البوندزليجا"، ونشر الموقع الرسمي للبايرن أبرز الأرقام القياسية والإحصائيات الخاصة بمباراة العملاق البافارى أمام الأزرق نستعرضها فى التقرير التالى..

لعب بايرن ميونخ بشكل مستمر فى الدوري الألماني لمدة 56 عاماً أطول من أى فريق آخر (هامبورج 55 عاماً) من صعوده في عام 1965، فيما يخوض شالكه موسمه الـ30 على التوالي.

يلتقي الفريقان لأول مرة على الإطلاق فى الجولة الأولى من الدوري الألماني، في الموسم الماضي التقيا بالجولة الثانية وفاز البافارى 3-0 بفضل هاتريك روبرت ليفاندوفسكي.

لم يهزم بايرن على أرضه فى 11 مباراة رسمية ضد شالكة (9 انتصارات وتعادلين)، حيث سجل البافارى 33 هدفاً واستقبل 6 أهداف فقط.

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لم يخسر بايرن أمام شالكة فى 21 مباراة رسمية (19 في البوندزليجا، 2 في الكأس)، محققاً 18 انتصاراً و3 تعادلات، من بين جميع أندية الدوري الألماني الحالية لم يهزم البافارى أمام فريق أطول من مسيرته أمام بريمن برصيد 27 مواجهة.

فاز بايرن فى 8 من آخر 10 مباريات افتتاحية بالدوري الألماني، حيث كانت آخر هزيمة كانت قبل 9 أعوام وتحديداً عام 2011 أمام بوروسيا مونشنجلادباخ بهدف دون رد، قبلها كان هناك تعادل 2-2 أمام هيرتا برلين.

فاز شالكة مرتين في آخر 10 مباريات افتتاحية، متعادلاً في 3 وخسر 5 مرات، علما بأنه افتتح الموسم الماضي بتعادل سلبي ضد مونشنجلادباخ.

