ماكرون يدعو الفرنسيين للقيام بدورهم لهزيمة كورونا

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بشأن الوضع تحت تأثير كورونا "إذا قام الجميع بدورهم، فيمكننا هزيمة فيروس كورونا المستجد كوفيد -19"، وأوضح رئيس الدولة على هامش رحلة إلى جزر جيرز "يجب علينا تمكين الجميع والاستمرار فى الشرح دون الشعور بالذنب أو التحريض على الأطفال".

وتابع ماكرون" نريد تحديد المرضى وحالات الاتصال، فنحن إحدى الدول الأوروبية التى تخضع للاختبارات الأكثر ونعمل حاليًا على تحسين أنظمتنا".

وأضاف إيمانويل ماكرون "نحن نعد استراتيجية أوسع مع اختبارات جديدة تبدأ في أكتوبر، مع التركيز على كبار السن، ونحن نعمل على تعزيز القواعد والحد من مباريات، ونقوم أيضًا باختبار مقدمي الرعاية في دور رعاية المسنين أو في المنزل، ونعمل على توفيرحماية أفضل بدون عزل".

وفي 27 أغسطس اقترح رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستكس تجنب "ذهاب الجد والجدة لاصطحاب الأطفال من المدرسة".

ومن جانبه قال وزير الصحة الفرنسى أوليفييه فيران أمس الخميس " لقياس التضحيات التي قدمها كبار السن بعد أشهر طويلة من الحبس، نطالبهم بمضاعفة جهودهم وتقليل عدد الأشخاص الذين يرونهم".

