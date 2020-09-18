أكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بالسودان "أوتشا"، أن السودان يواصل مواجهة أسوأ فيضانات منذ عقود، لافتا إلى أن عدد الأشخاص المتضررين بشكل خطير تجاوز 730 ألفا، وذكر مكتب "أوتشا" في السودان، في تقرير، اليوم الجمعة أن الفيضانات والسيول في السودان، تضرر منها أو دمرت أكثر من 146 ألف منزل، مما أجبر الآلاف من الأشخاص على اللجوء إلى الأقارب أو في المباني العامة، بما في ذلك المدارس.

وأضاف التقرير، أن الجهات الإنسانية الفاعلة قامت بتوسيع نطاق عملياتها، دعما للاستجابة التي تقودها الحكومة، حيث تم الوصول إلى ما لا يقل عن 320 ألف شخص بالمساعدات الضرورية، بما في ذلك المأوى والمياه النظيفة والخدمات الصحية، وأوضح أن آلاف الأشخاص لا يزالون بحاجة إلى مساعدة حيوية، فضلا عن أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من التمويل، حيث تم تمويل 44 في المائة فقط من خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة للسودان.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: أكثر من 730 ألف شخص فى السودان تأثروا بالفيضانات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.