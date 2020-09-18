لقيته منعنع.. هالة صدقى تعلق على صورتها مع مصطفى حجاج فى البحر

التقت الفنانة هالة صدقى، صدفة مع المطرب مصطفى حجاج، وسط مياه البحر فى الإسكندرية، حيث نشرت عبر حسابها على إنستجرام، صورة وسط المياه مع حجاج، صحبتها بتعليق: "كل يوم لازم أنزل أتمرن وأعوم وممكن ألاقى سمك، لكن المرة دى لاقيت مصطفى حجاج، ولقيته منعنع يا منعنع".





وفى فيديو آخر، نشرته عبر حسابها على انستجرام أيضا، روجت هالة صدقى، لمحافظة الإسكندرية، حيث ظهرت فى إحدى شرفات المبانى المطلة على بحر الإسكندرية، قائلة: "إسكندرية ماريا وترابها زعفران، أجمل مكان فى الدنيا الإسكندرية".

من ناحية أخرى، تواجه الفنانة هالة صدقي، أزمة مع زوجها حول قضية إثبات النسب، مؤخرا، حيث أكدت فى وقت سابق، أنها لن تتوقف عن الدفاع عن سمعة أولادها أيًا كانت النتائج بعد التصريحات التى أدلى بها زوجها المحامى سامح سامى، والذى شكك فى أن هالة صدقى ليست أمًا لأطفاله وأنها استخدمت بويضات تلقيح من أم تانية.





وأضافت أن زوجها تواصل مع الكثير من أصدقائها للتصالح معها لكنها رفضت قائلة: "كلم ناس كتير علشان يتصالح بعد التصريح ده، وقالهم إنه مستعد يرجع من أمريكا مخصوص يقعد معايا خمس دقايق بس وخلالهم هينهى الأمر، لإنه مفكر إنى هنهار لما أقعد معاه وده مش هيحصل".