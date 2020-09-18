الجيش الهندى يستنكر انتهاك باكستان لوقف إطلاق النار فى كشمير

أعلن الجيش الهندى اليوم /الجمعة/ أن باكستان انتهكت وقف إطلاق النار بصورة غير مبررة بطول خط المراقبة الفاصل بمقاطعة /بانديبورا/ الواقعة في الشطر الهندي "جامو وكشمير" من إقليم /كشمير/ المتنازع عليه بين البلدين، وذكر فيلق "تشينار" التابع للجيش الهندي ، حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية ، إن انتهاك باكستان وقع في وقت سابق اليوم بإطلاق قذائف الهاون واستخدام أسلحة أخرى.

وأضاف الفيلق أن الجيش الهندي يتعامل مع الموقف بصورة مناسبة، لافتّا إلى أن باكستان قد أطلقت أمس /الخميس/ النار باستخدام أسلحة صغيرة وقصف بقذائف الهاون بمقاطعة /بونش/ الواقعة في /جامو وكشمير/ بالإقليم ذاته. يشار إلى أن إقليم كشمير، متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".. ويقاتل المتمردون ضد الحكم الهندي منذ عام 1989 مطالبين بتوحيد كشمير تحت الحكم الباكستاني أو كدولة مستقلة.

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