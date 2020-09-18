ارتيتا يرحب بعودة بيل ويكشف سبب رفض أوباميانج لبرشلونة

رحب ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزى، بعودة الويلزى جاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسبانى لصفوف توتنهام هوتسبير الإنجليزى، خلال المؤتمر الصحفى لمباراة وست هام يونايتد، فى الجولة الثانية من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز 2020-2021، وكشف عن سبب تمسك الجابونى بيير إيمريك أوباميانج بالبقاء فى صفوف المدفعجية بالرغم من حصوله على عروض انتقال من العديد من الأندية خلال الفترة الماضية، وأبرزها برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالى.

قال ميكيل أرتيتا "أوزيل وجوندوزى يتدربان بشكل جيد. الروح المعنوية رائعة والجميع يدفع بعضه البعض للأمام."

وعن عودة النجم جاريث بيل لصفوف توتنهام هوتسبير قال أرتيتا "بي أحد أفضل اللاعبين في العالم، أعتقد أنه من الإيجابي دائمًا إعادة اللاعبين الكبار للنادي. الصراع بين الأندية يجعل البطولة أصعب."

وأضاف أرتيتا عن تجديد عقد أوباميانج "علمت أن ذلك سيحدث لذلك كنت مرتاحًا بشأنه. أنا سعيد للغاية لإقناع اوباميانج بالبقاء بالشروط المناسبة. العمل معه رائع للغاية. علاقتنا متبادلة. الطريقة التي يتصرف بها وما يؤديه في الملعب وبالضبط ما أطلبه منه. السبب الأكبر في بقاء اوبا هو هذا النادي."

وأشار مدرب أرسنال إلى أن برشلونة قدم عرضًا كبيرا للحصول على خدمات أوباميانج، الذي جذب أيضًا اهتمام إنتر ميلان ، قبل أن يؤكد أرسنال أن قائده وقع عقدًا جديدًا لمدة ثلاث سنوات بعد أشهر من التكهنات بشأن مستقبله.

وقال أرتيتا الذي لعب دورًا كبيرًا في قرار المهاجم الجابونى بالبقاء: "أعتقد أن السبب الرئيسي لبقاء أوباميانج هو أن لدينا فريق كرة قدم رائع ولدينا بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون هنا وكونه يشعر أيضا بالحب من الجماهير".

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وتابع المدرب الإسبانى قائلا "لقد قمت بدوري ، وشرحت له ما نحاول القيام به ، وشرحت له مدى أهمية أن يكون ، وما نقوم ببنائه. هذا كل شيء. يجب أن ينسب الفضل في ذلك إلى كل الأشخاص الذين عملوا معًا في تلك المهمة ".

وأضاق أرتيتا قائلا "رحيل ايمليانو كان خسارة كبيرة لنا وعلينا ايجاد بديل. في كرة القدم، الساعات تصبح أيام. لا يمكنني اخباركم بشيء. الأمر يعتمد على ما يحدث في مركز حراسة المرمى. سوق الانتقالات مازال مفتوحًا وكل شيء بإمكانه أن يتغير."

واختتم المدرب الإسبانى حديثه قائلا "في النهاية علينا ايجاد التوازن في النادي بما نملكه في تشكيلتنا وميزانيتنا. الوقت سيخبرنا إن كنا أضعف. مرحلة توظيف حارس جديد نأمل بأن تعود علينا بمستوى رائع، وعلينا إعادة هيكلة النادي. لا يمكننا نسيان أننا نادي أرسنال لكرة القدم. تاريخنا يتطلب منا تقديم الأفضل. علينا المحافظة على جودتنا من اجل النجاح."



