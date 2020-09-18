حصيلة المتقدمين بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب لليوم الثانى.. الشرقية فى المقدمة بـ174 مرشحا.. و125 يتقدمون بأوراقهم فى الإ...

واصلت المحاكم بمختلف المحافظات لليوم الثانى على التوالي، استقبال المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب بتقديم أوراقهم وسط حالة من الهدوء عن اليوم الأول الذى شهد حالة من الزحام والتكدس والمشادات الخفيفة بين المرشحين للحصول على الأرقام الأولى.

محافظة الإسكندرية

قال المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية، إن عدد المرشحين الذين تقدموا للترشح للانتخابات البرلمانية حتى الآن، 125 مرشحا، وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دائرة المنتزه تقدم إليها 45 مرشحا، والرمل تقدم لها 25 مرشحا، وسيدى جابر 12 مرشحا، ومحرم بك 19 مرشحا، والدخيلة والعامرية أول وثانى 21 مرشحا، والعطارين 3 مرشحين .

وشهدت محكمة شرق الإسكندرية برئاسة المستشار محمد المشد رئيس، إقبالا كبير للترشح للانتخابات البرلمانية على كافة الدوائر بالإسكندرية وسط إجراءات أمنية ووقائية واحترازية مشددة داخل قاعات المحكمة .

محافظة المنوفية

استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشيح لمجلس النواب بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، لليوم الثانى على التوالى طلبات 104 مرشحين حتى الآن بجميع دوائر المحافظة، وسط تواجد أمنى مكثف من قبل قوات الأمن تحت إشراف اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، واللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية.

وتوافد المرشحون لمجلس النواب إلى محكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ الصباح الباكر، وسط تواجد أمنى مكثف ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وذلك لتقديم أوراق ترشحهم.

محافظة القليوبية

واصلت محكمة بنها الابتدائية، تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب فى اليوم الثانى للترشح، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التى تم تقديمها للجنة بعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، اليوم الجمعة، حتى الآن 40 طلبا وسط تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح.

وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض لأعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقى الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وكانت المحكمة قد تلقت بالأمس طلبات 60 مرشحا، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالبرلمان.

محافظة الوادى الجديد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد برئاسة المستشار حمدى فاروق رئيس محكمة الوادى الجديد الابتدائية تلقى أوراق المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة الخارجة والداخلة بالوادى الجديد بإجمالى 9 مرشحين.

وقال المستشار حمدى فاروق، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالوادى الجديد، إن اليوم الأول شهدت تلقى 9 ملفات بواقع 5 فى الدائرة الأولى وتضم مركزى الخارجة وباريس و4 مرشحين فى الثانية وتضم مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط.

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محافظة الشرقية

أنهت لجنة تلقى طلبات الراغبين فى خوض انتخابات مجلس النواب، بمحكمة الزقازيق الابتدائية، عملها بتلقى أوراق 174 مرشحا عن مختلف الدوائر الانتخابية بالشرقية وعددها ثمانية.

وكانت محكمة الزقازيق الابتدائية، برئاسة المستشار أسامة شمردل الحنفى، رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب الزقازيق الابتدائية، استعدت لاستقبال المرشحين لمجلس النواب، بتخصيص قاعتين لاستقبال المرشحين عن المقاعد الفردية والقائمة، فضلا عن تخصيص بوابة خارجية مخصصة لدخول المرشحين لمنع التزاحم فى اطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

محافظة أسوان

تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمجمع محاكم أسوان، برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية، أوراق تقدم 38 مرشحا محتملا والذين استكملوا أوراق ترشحهم، منهم 11مرشحا محتملا بدائرة مركز ومدينة أسوان، و4 مرشحين بدائرة مركز ومدينة كوم أمبو، و 6 مرشحين بدائرة مركز ومدينة نصر النوبة، و17 مرشحا بدائرة مركز ومدينة إدفو.

محافظة شمال سيناء

تقدم 11 مرشحا محتملا لمجلس النواب بشمال سيناء بأوراقهم بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، واستقبلت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المستشار محمد منير عبد الفهيم، رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات، أوراق 11 مرشحا محتملا على مقاعد الفردى بالدائرتين الأولى والثانية .

وشهدت المحكمة اتخاذ إجراءات صحية احترازية مشددة، تضمنت تعقيم شامل لمقرات المحكمة وتواجد لجنة استقبال الطلبات، والكشف على كل متقدم بجهاز الكاشف الحرارى .

وتشهد دواوين شمال سيناء حركة دؤوبة من العائلات التى تستعد لطرح مزيد من المرشحين خلال الأيام القادمة.

محافظة قنا

وفى محافظة قنا تقدم 80 مرشحا محتملا، لخوض انتخابات مجلس النواب بقنا، بأوراقهم، فى اليوم الأول والثانى من التقدم لانتخابات مجلس النواب.

وشهدت المحكمة الابتدائية بقنا، مقر لجنة تلقى طلبات المرشحين لعضوية مجلس النواب بمحكمة قنا تزاحما شديدا وحدوث مشادات خفيفة بين المرشحين للحصول على الأرقام الأولى.

وتضم محافظة قنا 4 دوائر انتخابية، الأولى مركز قنا ومدينة قنا، والثانية وتضم مراكز قوص وقفط ونقادة، والثالثة تضم مراكز نجع حمادى ودشنا والوقف، و الرابعة تضم مركزى أبوتشت وفرشوط.



