تيك توك يندد بقرار الحظر الأمريكى ويرفض الاتهامات الأمنية

ندد تطبيق تيك توك بقرار الحظر الأمريكى كما رفض الاتهامات الأمنية، حسبما ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها.

وكانت السلطات الأمريكية قد قررت حظر تطبيقي تيك توك ووى تشات الصينيين فى الولايات المتحدة اعتباراً من الأحد.

وقالت صحيفة فايناتشيال تايمز البريطانية، إن شركة بايت دانس المالكة لتيك توك وافقت على إدراج تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة فى سوق الأسهم الأمريكية، فى مرحلة ما بعد اتفاق الشراكة المقترح مع مجموعة البرمجيات الأمريكية أوراكل، كجزء من جهودها لإرضاء مخاوف إدارة ترامب بشأن الأمن القومى من التطبيق.

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ونقلت الصحيفة عن أشخاص على اطلاع مباشر بالأمر، قولهم إن عرض الاكتتاب العام الأولى فى الولايات المتحدة، وليس فى الصين أو هونج كونج، كان واحدا من عدة التزامات قطعتها الشركة الصينية المالكة لتيك توك من أجل تجنب حظر التطبيق فى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب تراجع أمس الخميس المقترحات، مع اقتراب الموعد النهائى المحدد لبيع التطبيق إلى شرطة أمريكية، تماشيا مع القرار التنفيذى الصادر من الرئيس ترامب. وستحصل أوراكل على حصة اقلية فى تيك توك بموجب المقترحات، وتظل الأغلبية لشركة بايت دانس. وتم إدراج طرح تيك توك للاكتتاب العامة فى الخطة الأساسية التى قدمتها الشركتان للحكومة الأمريكية فى نهاية الأسبوع. وقال أحد المصادر أن الإدراج يمكن أن يتم فى خلال عام.

