أنور سلامة لـ سوبر كورة: من حق رمضان صبحى يسيب الأهلى والجنيه غلب الانتماء

برز اسمه بعالم التدريب بالمنتخب الوطنى والنادي الأهلي والمصرى البورسعيدى وطلائع الجيش وأهلي طرابلس، يعشق القلعة الحمراء ومن هنا تأتى انتقاداته لأى سلبيات أو خروج عن النص بالنادى الذى تربي ونشأ بين جدرانه، يمتاز بالشخصية القوية والرأى الجرىء إنه أنور سلامة الذى التقينا به لتسليط الضوء على أهم القضايا التى تشغل الشارع الكروي.
وعلق أنور سلامة نجم النادى الأهلى الأسبق على انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز مؤكدا أنه من حقه بسبب العرض المالى الكبير والاغراءات المالية التى تعرض لها "العفيجيى".
وقال سلامة خلال حواره مع سوبر كورة، "من حقه ولو مكانه كنت سأرحل بسبب العرض المالى الكبير وطالما فتحنا أبواب الاحتراف فدعونا نترك الانتماء على جنب، وفى وجهة نظري الشخصية وبشكل عام ليس هناك لاعب فى مصر يستحق أكثر من 2 مليون جنيه ولو انتقل رمضان من أى نادى للأهلى أو الزمالك لن تحدث هذه الضجة وكلام أنه ابن النادى وسيستفيد من اسمه أو الإعلانات كله فى الهواء.
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