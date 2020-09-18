فيفا ينعى محمد عطوى لاعب منتخب لبنان بعد وفاته متأثرًا برصاصة طائشة

نعى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لاعب المنتخب اللبناني محمد عطوي بعد إصابته بطلق نارى فى أواخر أغسطس الماضى، ونشر الحساب الرسمي لفيفا على "تويتر" صورة محمد عطوى بتيشرت ناديه الأنصار، وعلق قائلا، "خالص التعازى لعائلة كرة القدم اللبنانية برحيل لاعب نادى الأنصار ومنتخب لبنان محمد عطوى الذى توفي صباح اليوم بعد إصابته برصاصة طائشة فى 21 أغسطس الماضى".



الفيفا ينعى وفاة لاعب منتخب لبنان

وأعلن نادى الأنصار اللبنانى وفاة لاعبه محمد عطوى، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بجراحه بعد نحو شهر على إصابته برصاصة طائشة فى رأسه، على أحد الطرق فى العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الشهر الماضى، وكتب حساب النادى اللبنانى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "بمزيد من الأسى واللوعة تنعى إدارة نادى الأنصار أحد أبنائها اللاعب محمد عطوى، وهى وإذ تعتبره ليس فقط خسارة لعائلته الصغيرة بل خسارة لنادى الأنصار لما يمثله اللاعب الراحل فى قلوب الأنصاريين الذين عرفوه قائداً فى الملعب خلوقاً مهذباً أعطى للأنصار الكثير".

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وتابع النادى: "نتقدم بأحر التعازى إلى عائلته، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جنانه وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان اللاعب الراحل، تعرّض خلال شهر أغسطس الماضى، لرصاصة طائشة فى رأسه فى منطقة الطريق الجديدة، وتم نقل اللاعب إلى مستشفى المقاصد فى بيروت، حيث كانت حالته حرجة.

