كيف يفكر طارق يحيى فى الخروج الآمن للزمالك من اختبار أسوان

اختباراً صعباً يدخله طارق يحيى المدير الفنى المؤقت لنادى الزمالك، فى تمام الثامنة مساء، عندما يقود الفريق الأول أمام أسوان بمنافسات الجولة 28 لدورى العام، والتى يستضيفها استاد القاهرة الدولى، حيث يطمح يجيى فى العبور الآمن من الاختبار الصعب أمام تماسيح النيل لتثبيت الثقة بالفريق بعد رحيل مدربه الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تخلى عن الزمالك فة وقت صعب بعدما تلقى عرضاً من التعاون السعودى خلال الفترة الماضية.

طارق يحيى ليس بعيداً عن البيت الأبيض وأبرز لاعبيه، ولذلك كان من الطبيعى إسناد المهمة إليه لمعرفته باللاعبين بشكل مناسب وقدرته على وضع الحلول العاجلة فى تلك الفترة القصيرة وضغط المباريات واللعب بالتشكيل المثالى وبخطة تناسب لاعبيه.

فى الهجوم، سيسعى طارق يحيى لاستغلال الحالة الإيجابية التى يعيشها مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، بعد هدف الفوز الذى سجله لفريقه فى مباراة الجولة الماضية فى شباك الانتاج الحربى، ليحصد ثلاث نقاط مهمة للفريق الأبيض فى صراع الوصافة، كما يسعى يحيى لاستغلال القوة البدنية لدى لاعب الزمالك وسرعته للضغط على دفاعات أسوان، ومهارته فى التعامل مع العرضيات.

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المهارات الفردية ستلعب دوراً رئيسياً فى خطة طارق يحيى أيضاً، خاصة مع التكتل الدفاعى المرتقب من أسوان لمنع استقبال أهداف، وسيكون الدور الأبرز على عاتق أحمد سيد زيو وأوباما من على الأطراف وكذلك إسلام جابر، وكان كشرى قد حذر لاعبيه من أحمد سيد زيزو على وجه التحديد، مع ثنائى الوسط طارق حامد ومحمد حسن.

الدفاع سيكون كما هو المعتاد بوجود محمود علاء وإلى جواره محمود حمدى الونش، وهى ثنائية دفاعية متفاهمة أثبتت تفوقها على مدار المباريات الماضية، أما الجبهة اليمنى فيعود حازم إمام إلى قيادتها وسيعون عبد الله جمعة فى الجبهة اليسرى أيضاً.



