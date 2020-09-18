شاهد تطوير حى مصر الجديدة من حلمية الزيتون إلى طريق رمسيس الحر (1).. توسيع طريق مسطرد وإزالة القمامة.. تسهيل المرور بإزالة سوق ا...

شهدت محافظة القاهرة تطويرا فى طرق ومحاور حى مصر الجديدة، مما أدى سيولة مرورية واختصار للوقت شعر به كافة سكان حى مصر الجديدة والأحياء المجاورة لها. وبلغت تكاليف أعمال التطوير بمنطقة مصر الجديدة 7.5 مليار جنيه، شملت تغيير 29 كيلو متر من شبكات مياه الشرب فى نطاق الحى، وتم التنفيذ التطوير خلال 100 يوم، بالإضافة لتطوير شبكات الطرق وإنشاء عدد من المحاور والكبارى الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم الإشارات المرورية وإنشاء عدد من المطبات الصناعية لحماية المشاة وتنظيم حركة المرور.



تطوير حى مصر الجديدة



وليد البارودى، مهندس من سكان حليمة الزيتون، اصطحب عدسة اليوم السابع في 3 جولات منفصلة داخل حى مصر الجديدة ليشرح مدى التغير الإيجابي الذى شعر به سكان المنطقة والزائرين لها، الجولة الأولى من ميدان حلمية الزيتون إلى لشارع الثورة.



تطوير مصر الجديدة

وقال وليد: "تبدأ الجولة من ميدان الحلمية، حيث كان هناك 3 من الكبارى استبدلوا بكوبرى واحد ليسهل الحركة المرورية، وتم إنشاء كوبرى آخر يخدم منطقتين الأولى شارع الحرية والأخرى شارع الكابلات".

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حى مصر الجديدة بعد التطوبر

وتابع وليد: "تم نقل سوق المطرية العشوائي والباعة الجائلين إلى سوق متخصص، وتم إنشاء كوبرى فوق مكان السوق ليعمل سيولة مرورية غير مسبوقة في الشارع، وفي نهاية منطقة المطرية وبداية دخلة منطقة مسطرد نجد تطوير أحد المواقف العشوائية التى كان يعمل ازدحام وعطلة المواطنين لساعات، وسيحول التطوير الموقف إلى أحد المواقف الذكية التى ستؤثر إيجابيا علي الحركة المرورية داخل حى مصر الجديدة".



حى مصر الجديدة

وأضاف وليد: "أما الشارع الجديد فقد تغير شكلا ومضمونا، حيث كان عبارة عن مكان لتجمع القمامة داخل الجزيرة الخاصة في منتصف الطريق الذى كان لا يسع إلا سيارة واحدة، ولكن الآن اتسع الطريق وتمت إزالة الجزيرة".



مصر الجديدة

جولتنا الثانية ستكون من شارع الثورة إلي ميدان روكسى.