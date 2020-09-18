غلق كلى لشارع الهرم السبت والثلاثاء لتركيب كمرات حديدية لكوبرى المنصورية

أعلنت محافظة الجيزة عن غلق كلى لشارع الهرم لتركيب الكمرات الحديدية الخاصة بالكوبرى على تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية، والتى يبلغ عددها 7 كمرات بطول 56 م، وذلك فى إطار الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع الكوبرى العلوى، الذى يتم تنفيذه بالمحور.

وأشارت المحافظة فى بيان لها اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم إجراء غلق كلى لشارع الهرم وتقاطعه مع محور المنصورية فى الاتجاه القادم من ميدان النصر لمدة يومين على مرحلتين حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم السبت الموافق 19 /9 / 2020 ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 11 مساء وتكون المرحلة الثانية يوم الثلاثاء الموافق 22 /9 / 2020 ابتداء من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 11 مساء .

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الدورية للأعمال، واتخاذ ما يلزم، وإزالة أى معوقات، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة ستجرى تحويلة مرورية بمحيط الأعمال للتسهيل على قائدى المركبات، وهي القادم من ميدان النصر ويرغب فى استكمال السير اتجاه شارع الهرم يسلك محور المنصورية يمينا ( مسطح الكوبري ) اتجاه مناطق أبو الهول ثم يسارا من أسفل كوبرى تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية من خلال الباكية الأولى التى تتخلل الأعمال الخرسانية للكوبرى ( بعد رفع كفاءتها ) ثم يسارا بمحور المنصورية ثم يميناً مرة أخرى اتجاه شارع الهرم .

Advertisements

والقادم من ميدان النصر ويرغب في السير اتجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى يسلك محور المنصورية يسارا ( مسطح الكوبري ) ثم يميناً أسفل كوبرى تقاطع شارع الهرم مع محور المنصورية من خلال الباكية الأولى التى تتخلل الأعمدة الخرسانية للكوبرى (بعد رفع كفاءتها ) ثم يساراً مرة أخرى تجاه محور المنصورية تجاه شارع الملك فيصل وطريق القاهرة إسكندرية الصحراوى وكرداسة .

ولفت إلى أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة.

