هزتين أرضيتين بقوة 4.1 تضرب الخليج العربى

أعلن المركز الوطنى للأرصاد اليوم، عن تسجيل هزتين أرضيتين فى الخليج العربى، وذكر المركز عبر حسابه على تويتر أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطنى للأرصاد" سجلت هزة بقوة 4.1 درجة – ريختر فى الخليج العربى الساعة 08:14، الموافق 18/09/2020 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتم تسجيل هزة أخرى رصدتها محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بقوة 4.1 درجة – ريختر في الخليج العربي، الساعة 08:25، الموافق 18/09/2020 بتوقيت الإمارات.

