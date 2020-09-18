أعلن المركز الوطنى للأرصاد اليوم، عن تسجيل هزتين أرضيتين فى الخليج العربى، وذكر المركز عبر حسابه على تويتر أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطنى للأرصاد" سجلت هزة بقوة 4.1 درجة – ريختر فى الخليج العربى الساعة 08:14، الموافق 18/09/2020 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وتم تسجيل هزة أخرى رصدتها محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل بقوة 4.1 درجة – ريختر في الخليج العربي، الساعة 08:25، الموافق 18/09/2020 بتوقيت الإمارات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر هزتين أرضيتين بقوة 4.1 تضرب الخليج العربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.