مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بـ"صحراوى البحيرة"

لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بمركز وادى النطرون على صحراوى البحيرة. وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. وبالفحص تبين مصرع "حسين ال م" 33سنة وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بطريق القاهرة - الإسكندرية - الصحراوى عند الكيلو 170 بنطاق مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى وادى النطرون العام، والمصابين لنفس المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت عدة حوادث سير خلال الأيام الماضية منها إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمركز أبو حمص بالبحيرة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو حمص المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته الى النيابة العامة.

