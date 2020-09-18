البوس سبب عملية تجميل أحمد سعد وسوسن بدر تقرأ الفاتحة على قبر أخناتون "مع صحصاح"

يتناول برنامج "مع صحصاح"، الذى يقدمه الزميل عمرو صحصاح، فى حلقة اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الفنية التى يقدمها بشكل ساخر، منها أسباب إجراء المطرب أحمد سعد لعملية تجميل فى الفك الأيمن من وجهه، وسر أحضان السيناريست تامر حبيب للفنانات باستمرار دون غضبهم منه.
كما تتطرق الحلقة أيضًا لتطورات أراء الفنانة سوسن بدر حول تشبيهها بنفرتيتي، ولماذا تذهب إلى المتحف المصرى باستمرار، لالتقاط الصور هناك، وتفاصيل رغبة الفنانة عفاف شعيب في تقديم قصة حياة سيدة القطار بعمل فنى.
وتتناول الحلقة أيضًا العديد من الأخبار الفنية الأخرى منها تفاصيل نفى الفنانة دوللى شاهين حملها.
يذكر أن برنامج "مع صحصاح"، إعداد وتقديم عمرو صحصاح، تصوير حسن محمد، مونتاج نانيس هيكل، إخراج وإشراف عام شادى أبو الحسن.
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