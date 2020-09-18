هتنظموا ازاي المونديال؟.. الجماهير تتساءل بعد انقطاع الكهرباء في ملعب السد القطري

انقطع التيار الكهربائي عن ملعب "استاد جاسم بن حمد" الذى يقع في العاصمة القطرية الدوحة، خلال مباراة فريق السد ضد العين التي جمعت الفريقين اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وانتهت بفوز الفريق القطري 3-0.



ايقاف المباراة

ويعد ملعب "استاد جاسم بن حمد بنادي السد" من أهم ملاعب قطر الذى من المؤكد سيستضيف بعض مباريات كأس العالم 2022 التي تنظمها قطر بعدما فازت بحق التنظيم بفضيحة عالمية بعد دفع رشاوي لرئيس الاتحاد الدولي السابق جوزيف بلاتر، حيث اعترف الأخير بذلك.



توقف اللعب

وتوقف اللعب لمدة ثلاث دقائق حتى عادت الإضاءة إلى الكشافات داخل الملعب الذي استضاف بعض مباريات كأس العالم للأندية 2019 التي شهدت تتويج ليفربول.

وبدا على الحكم الماليزي الاستغراب من مشهد إنقطاع الكهرباء عن الكشافات في ملعب جاسم بن حمد، بما أن قطر تستعد وتتجهز منذ سنوات طويلة لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، وتنفق ببذخ على الاستعداد للمونديال.

كشاف ملعب السد منطفئ

وأثار ذلك سخرية الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تساءلت عن استعدادات قطر لتنظيم كأس العالم، في الوقت الذى تنقطع فيه الكهرباء بأهم بطولة قارية في آسيا وهي دوري الأبطال، واضطر الحكم الدولي الماليزي يعقوب لإيقاف اللعب في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بسبب تعطل الإنارة خلف مرمى نادي العين.

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أحد المشجعين على تويتر



تعليق اخر



سخرية الجماهير العربية



مشجع يسخر من قطر

كان السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد رشح 4 دول لاستضافة كأس العالم 2022 ، داعيا لسحب التنظيم من قطر، والتى تواجه بالفعل خطر سحب ملف تنظيم المونديال في ظل الأزمات التي ظهرت على الساحة مؤخرا، ابرزها ما يتعلق بحقوق العمال والقائمين على تشييد ملاعب المونديال، وقضايا الفساد التي صاحبت حصولها على حق استضافة البطولة.

وقال بلاتر مؤخرًا: "منح قطر حق تنظيم كأس العالم ستتم مراجعته من قبل وزارة العدل الأمريكية، ومن الممكن أن يتم سحب البطولة منها".

أضاف:"كأس العالم يمكن أن تلعب في إنجلترا أو ألمانيا أو اليابان دون الحاجة لوقت للتحضير، ونفس الأمر بالنسبة لأمريكا، خاصة أنها جاءت ثانية في تصويت 2010".

ويرغب بلاتر في تصحيح الخطأ الفادح الذى ارتكبه عام 2010، بعدما وافق المكتب التنفيذي لاتحاده وقتها على منح قطر حق تنظيم المونديال، حيث أكد فى أكثر من مناسبة أن الولايات المتحدة ربما تحصل على حق استضافة النسخة المونديالية المقبلة، بدلا من عام 2026.

وأعلن الاتحاد الدولي في وقت سابق أن الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيستضيفون بطولة كأس العالم 2026، حيث ستكون المرة الأولى التي يقام فيها المونديال بتنظيم مشترك من 3 دول، والمرة الأولى أيضًا بمشاركة 48 فريقا بدلا من 32.

وأثبتت العدالة في سويسرا وأمريكا وجود مخالفات بالجملة ورشاوى من جانب قطر تم تقديمها لمسئولى الاتحاد الدولى للحصول على أصوات مجموعة من أعضاء المكتب التنفيذي في التصويت لملف قطر 2022.



