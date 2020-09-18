متحدث الكهرباء لتلفزيون اليوم السابع: العداد مسبوق الدفع لا يفصل فى العطلات

أكد الدكتور أيمن حمزة ،المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مبرمجة على عدم الفصل فى أيام العطلات الرسمية، لافتاً إلى أن هذه الأيام تعتبر من الساعات والأيام الصديقة للعداد مسبوقة الدفع فى حالة نفاذ الرصيد، مطالباً المواطنين مستخدمى العدادات القديمة سداد الفواتير وعدم تراكم الفواتير .

وأضاف حمزة ،خلال لقائه مع تليفزيون اليوم السابع، أن الساعات الصديقة للعدادات مسبوقة الدفع هى التى لا يفصل فيها عداد الكهرباء ، حتى فى حالة نفاد الرصيد وتبدأ فى الساعة الـ5 مساءً وحتى الـ10 صباحا من اليوم التالى، ويفصل العداد فى حالة عدم شحن رصيد بعد ذلك، مشيراً إلى أن العدادات مسبوقة الدفع يتم شحنها بقيمة معنية بعدها تبدأ عملية الخصم من الرصيد طبقا للاستهلاك الخاص بالمواطنين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: قائلا " هذه العدادات لها ميزة كبيرة خاصة أن العداد دقيق لا يتدخل فيه العنصر البشرى ، ونسبة الخطأ فيه قليلة جدا، ويستطيع المواطن شحنها بسهولة عبر التطبيقات الذكية ويستطيع التحكم في الاستهلاك الخاص به.

