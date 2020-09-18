مانشستر يونايتد يقترب من حسم ثانى صفقاته الصيفية

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن سعى مانشستر يونايتد، للصحول على خدمات الظهير الإيسر لفريق بورتو البرتغالى، أليكس تيليس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد خسارته صفقة الإسباني سيرجيو ريجيلون، لاعب ريال مدريد، الذى فضل الإنضمام لصفوف توتنهام، وذكر راديو "مونت كارلو" الفرنسي، أن مسئولى مانشستر يونايتد، توصلوا لإتفاق مع الظهير الإيسر البرازيلى تيليس، على البنود الشخصية فى عقده، الذى سوف يستمر لمدة 5 سنوات، قبل الإتفاق مع مسئولى بورتو البرتغالى، على قيمة الصفقة، ويسعى اليونايتد، لتدعيم الجبهة اليسرى لفريق المدرب النرويجى أولى جونار سولشاير، خلال الصيف الحالى، فى ظل كثرة إصابات لوك شو، وغيابه الكثير عن مباريات الفريق خلال الموسم الماضي.

وفى حال إتمام مانشستر يونايتد الصفقة، ستكون ثانى صفقات الشياطين الحمر، خلال الميركاتو الصيفى الجاري، بعد لاعب الوسط فان دى بيك، قادما من فريق أياكس الهولندى.

ويفتتح اليونايتد، موسمه الجديد من الدوري الإنجليزي، أمام ضيفه فريق كريستال بالاس، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من البريميرليج، وكانت مواجهة بيرنلى، فى الجولة الأولى، قد تأجلت، بسبب مشاركته الأوروبية المتأخرة، فى مسابقة الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر يونايتد، قد ودع نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد خسارته أمام نظيره فريق إشبيلية الإسباني، بنتيجة 2 – 1.



