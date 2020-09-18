بايرن ميونخ يكتسح شالكة بثلاثية فى الشوط الأول بالدوري الألماني

أنهى بايرن ميونخ، الشوط الأول من مباراته أمام ضيفه فريق شالكة، متقدما بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى تجمع الفريقين، حاليا على ملعب "أليانز أرينا"، فى أولى جولات الموسم الجديد من الدوري الألمانى "بوندزليجا"، وسجل سيرج جنابرى، هدف فريق بايرن ميونخ الأول، وأول أهداف الموسم الجديد من الدوري الألماني 2020 - 2021، ، بعد مرور 4 دقائق فقط، على بداية المباراة، وأضاف ليون جوريتسكا، هدف البافارى الثانى، فى الدقيقة 19، واختتم النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، ثلاثية بايرن ميونخ، فى الدقيقة 31، عن طريق ركلة جزاء.

ويدخل البايرن منافسات الموسم الجديد من البوندزليجا بروح معنوية عالية تحت قيادة المدير الفنى هانز فليك، بعد التتويج الموسم الماضى بالثلاثية التاريخية (دورى وكأس ودورى أبطال أوروبا)، للمرة الثانية فى تاريخه بعد موسم 2012-2013 تحت قيادة المدرب الأسطورى يوب هاينكس.

أما فريق شالكه يقيادة مديره الفنى ديفيد فاجنر فيسعى لبداية صفحة جديدة مع جماهيره فى الموسم الجديد، بعد أن أنهى الموسم الماضى محتلا المركز الثانى عشر، وسيغيب عن المشاركة فى إحدى البطولتين الأوروبيتين للمرة الأولى منذ سنوات عديدة.

وأعلنت السلطات المحلية فى إقليم بافاريا، إقامة المباراة الافتتاحية للموسم الجديد 2020-2021 للدورى الألمانى "البوندزليجا"، والتى تقام بين بايرن ميونخ وشالكه، اليوم الجمعة بدون حضور جماهيرى.

وبدأ بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

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حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - شوله - بواتينج - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: جوريتسكا - كيميتش - ليروى سانى

خط الهجوم: مولر - جنابرى - ليفاندوفسكى



