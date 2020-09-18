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صور.. الشيخ ناصر الصباح يتسلم وسام الاستحقاق الأمريكي نيابة عن أمير الكويت

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قال وزير شئون الديوان الأميري في الكويت الشيخ علي جراح الصباح، إن الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منح وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وذلك في مراسم أقيمت في المكتب البيضاوي في البيت الابيض اليوم الجمعة.

 

ويأتي هذا التكريم، الرئيس الأمريكي، اعترافا بالجهود العظيمة والدؤوبة والدور الكبير الذي يقوده سمو أمير البلاد، في المنطقة والعالم وتتويجا لعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة بين الكويت والولايات المتحدة، التي امتدت على مدى عقود وتزامنا، مع قرب حلول الذكرى الستين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

ويعتبر وسام الاستحقاق العسكري برتبة قائد أعلى، من أرفع الأوسمة العسكرية، التي قلما يمنحها الرئيس الأمريكي، لقادة الدول الحليفة خلال فترات تاريخية، بحيث حصل عليه أحد عشر رئيس دولة فقط، وتم منح آخر وسام في عام 1991، ومثل الأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد في مراسم استلام وسام الاستحقاق من قبل الرئيس الأمريكي.

 

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من جانبه قال الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد: «شكراً بحجم السماء للولايات المتحدة الأمريكية». وأضاف الشيخ صباح ناصر الصباح، عبر حسابه الرسمي في انستجرام: «شكرا بحجم السماء لفخامة الرئيس دونالد ترامب وحكومته على تكريمهم التاريخي لوالد الجميع سيدي سمو الأمير شفاه الله وعافاه».

 

 

أثناء التقليد
أثناء التقليد

الشيخ ناصر وترامب
الشيخ ناصر وترامب

ترامب والشيخ ناصر
ترامب والشيخ ناصر

ترامب
ترامب

 

 


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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