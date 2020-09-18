أحمد زاهر يكشف تفاصيل شخصية فتحى بمسلسل "البرنس"

قال الفنان أحمد زاهر: "دور فتحى فى مسلسل البرنس كان صعبا جدا، بالرغم من أنه يظهر سهل ممتنع لأنه يعتبر بعيدا عن شخصيات الكاركتر، فهو إنسان طبيعى لكنه يحمل شرا كبيرا جدا، أعتقد أن كمية الشر هذه لم تقدم فى الدراما من قبل، وهنا تكمن صعوبته، والمخرج محمد سامى مقتنع تماما أن أحمد زاهر بإمكانه تقديم أى دور، بالإضافة إلى أن المخرج محمد سامى بينى وبينه كميا رهيبة بعيدا عن أنه أخلص وأجدع صديق على المستوى الإنسانى ولكن على المستوى العملى نستطيع أن نفهم بعض بكل سهولة والعمل معه ممتع للغاية" .

وأضاف أحمد زاهر خلال، لقائه فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة CBC: "أثناء التصوير جميع الموجودين فى البلاتوه يظنوا أننا مجانين، حيث أثناء تصوير مشهد لى يوقف التصوير ويأتى ليقول لى معلومة وفجأة وهو فى نصف الطريق لى أنظر فى عينه فأفهم وأقول له إننى فهمت وبالفعل أقوم بإعادة المشهد وأقوم بتعديل ما يريد، فأنا أستطيع أن أفهمه من خلال نظرة عينه وهو أكثر مخلوق فى الفن أثق فيه وهو سلاحه الأول والأخير هو ممثله".

وقالت الفنانة ليلى أحمد زاهر، والتى كانت فى نفس اللقاء: "بعد مشاهدتى لدور والدى فى مسلسل البرنس شعرت أنى فخورة به جدا ولم أتخيل كل هذا النجاح والأداء الممتع الذى حققه"، وعن مشهد خطف بنت أخوه فى المسلسل قال زاهر: "هذا المشهد كان صعبا جدا وعند عرضه انهرت فى البكاء واتصلت بمحمد سامى وقلت له حرام عليك ليه كدة".

وعن عودة ليلى زاهر للتمثيل مرة أخرى قال: "أنا والفنان ياسر جلال نتدرب فى نفس الچيم، وفى فترة كانت ليلى قد زاد وزنها بعض الشيء فجاءت معى الچيم لكى تتدرب وكان ياسر دائما يمزج معها، وعندما كان يحضر لمسلسل الفتوة طلب منى ليلى لتقوم بدور ابنته وأرسل لى السيناريو وحينها وافقت أنا ووالدتها"، وأكدت ليلى أن يوم ما عرفت أنها ستقوم بدور ابنة ياسر جلال وستعود للتمثيل كان أحلى يوم فى حياتها، كما أكد أحمد زاهر أنه بعدما شاهد ابنته فى المسلسل وبالأخص فى الجزء الأخير من المسلسل شعر بالفخر وتأثر بها كثيرا .