الأهلي بطل الرباعيات والخماسيات بعد حسم الدوري رقم 42

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حسم لقب بطولة الدوري الممتاز قبل نهايته بسبع جولات كاملة، محافظا على اللقب للموسم الخامس على التوالي، ومحققا اللقب للمرة الـ42 في تاريخه، حقق الأهلي الفوز في 23 مباراة في حدوته التتويج بالدرع فيما حقق التعادل في 3 مباريات وتلقى خسارة وحيدة، ليواصل الفريق هيمنته على بطولته المفضلة، محطما الرقم القياسي المسجل باسمه في عدد مرات التتويج باللقب.

رباعيات وخماسيات

أكبر فوز حققه الأهلي في مسيرة الدوري هذا الموسم ، حتى الآن كان بخمسة أهداف وهي النتيجة التي حققها الفريق في مناسبتين الأولى بنتيجة 5-1 على حساب أسوان، ضمن منافسات الأسبوع الثالث، والثانية بنتيجة 5-0 على حساب طنطا في الأسبوع الثالث عشر.

حقق الأهلي الفوز بالأربعة دون رد في ثلاث مناسبات هذا الموسم، الرباعية الأولى كانت بنتيجة 4-0 على حساب الإنتاج الحربي في الجولة الأولى البطولة، وجاءت الرباعية الثانية على حساب الجونة في ضمن منافسات الأسبوع السابع، أما الرباعية الثالثة، فكانت على حساب الاتحاد السكندري ضمن منافسات الأسبوع العاشر.

ثنائيات وثلاثيات

الفوز بثلاثة أهداف من النتائج المفضلة للأهلي هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق الفوز بها خلال6 مباريات، واحدة منها بنتيجة 3-1 على حساب نادي مصر، وخمس ثلاثيات دون رد، على حساب وادي دجلة وطلائع الجيش والمصري وأسوان ثم الإسماعيلي.

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ويعتبر الفوز بهدفين من أكثر النتائج التي حققها الأهلي هذا الموسم ، بنتيجة 2-1 في مناسبة واحدة على حساب بيراميدز، وبنتيجة 2-0 في7 مباريات على حساب فرق مصر للمقاصة، والمقاولون العرب، والزمالك «انسحاب المنافس » وإنبي والمصري، ووادي دجلة وحرس الحدود.

حقق الأهلي الفوز بهدف دون رد في 4 مناسبات هذا الموسم على حساب سموحة وحرس الحدود والإسماعيلي والجونة.

نجح الأهلي في تحقيق الفوز ذهابا وإيابا حتى حسم لقب الدوري على حساب فرق أسوان – الجونة – وادي دجلة – حرس الحدود – الإسماعيلي .



