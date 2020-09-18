شاهد.. الظهور الأول لكارتيرون مع التعاون السعودي في أبطال آسيا

ظهر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفنى السابق لنادي الزمالك، للمرة الأولى مع فريقه الجديد التعاون السعودى خلال مباراة بيرسبوليس الإيرانى التي انطلقت منذ قليل بالعاصمة القطرية "الدوحة"، ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا، والتقطت العدسات كارتيرون أثناء حديثه مع بعض أعضاء الجهاز الفني لفريق التعاون قبل لحظات من انطلاق المباراة.

ويتصدر التعاون، الذى يشارك في مسابقة دوري أبطال آسيا بصفته بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، مجموعته بـ6 نقاط، متفوقاً على الدحيل القطرى بفارق الأهداف، فيما يحل الفريق الإيراني بالمركز الثالث بـ4 نقاط، وأخيراً الشارقة الإماراتى بنقطة وحيدة.

ويعقد التعاون آماله على باتريس كارتيرون لتجاوز النتائج السلبية التى يعانى منها الفريق منذ استئناف النشاط الرياضي بعد توقف كورونا، حيث خسر 8 مباريات من أصل 9 خاضها بمختلف المسابقات.

وخاض فريق التعاون السعودي، تدريبه الأول أمس تحت قيادة كارتيرون مباشرة بعد توقيع عقود تدريب الفريق السعودي، مساء الخميس، بعقد لمدة عامين.

وقرر المدرب الفرنسي، الثلاثاء، فسخ تعاقده مع الزمالك ودفع الشرط الجزائى، لإدارة النادى المقدر بـ250 ألف دولار لقيادة فريق التعاون السعودى.