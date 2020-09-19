بعد حصد الدوري الـ42..الأهلي أكثر أندية العالم تتويجاً بالالقاب بـ138 بطولة

نجح فريق الأهلي في تعزيز موقعه في صدارة أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات، بعد أن تمكن من حسم بطولة الدوري مبكرًا، وقبل نهايتها بـ7 أسابيع، ليحتفظ باللقب للموسم الخامس على التوالي وللمرة الـ42 في تاريخه فقد حسم المارد الأحمر لقب الدوري رسمياً مساء اليوم ،الجمعة، إثر هزيمة الزمالك من أسوان بهدف نظيف في الجولة الـ28 للدوري.

احتفاظ الأهلي بدرع الدوري رفع رصيده من الألقاب إلى 138 بطولة، جعلته أكثر أندية العالم تتويجًا بالبطولات والألقاب، متفوقًا بذلك على أعتى الأندية العالمية؛ بواقع 20 لقبًا قاريًّا، منها ثمانية ألقاب في دوري الأبطال الإفريقي، وأربعة في أبطال الكئوس، ولقب واحد في كأس الكونفدرالية، وستة ألقاب في بطولة السوبر الإفريقي، وبطولة واحدة للأفرو- آسيوية، إلى جانب أربعة ألقاب للبطولات العربية.

وعلى الصعيد المحلي، يتربع النادي الأهلي على عرش الكرة المصرية -بلا منازع- فهو صاحب الرقم القياسي في التتويج بالبطولات المحلية، بعدما نجح في تحقيق 42 لقبًا لبطولة الدوري العام، و36 لقبًا لبطولة كأس مصر، و11 لقبًا في بطولة السوبر المحلي، و7 ألقاب في بطولة السلطان حسين، و16 لقبًا في بطولة دوري منطقة القاهرة، إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة أيضًا.

