ترامب يعلن 13 مليار دولار إغاثة لبورتوريكو.. ويؤكد: سأعيد صناعة الأدوية للمنطقة

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى مؤتمر من البيت الأبيض، إن إدارته ستساهم بمبلغ 13 مليار دولار أمريكى فيما أطلق عليه المبادرة "الأكبر" فى الإغاثة الطارئة، لبورتوريكو للمساعدة فى إعادة بناء أنظمتها الكهربائية والتعليمية.

قال ترامب، إن التمويل سيساعد فى إعادة بناء بنيتها التحتية وأوضح أنهم سيعيدون صناعة الأدوية إلى المنطقة، حيث سيتم توجيه ما يقرب من 9.6 مليار دولار من التمويل إلى هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو لإصلاح المحطات الفرعية الكهربائية وأنظمة توليد الطاقة وخطوط النقل. سيتم استخدام مليارى دولار أخرى لترميم المبانى المدرسية والمرافق التعليمية.

وعندما سئل عن سبب عدم حدوث التمويل قبل عام أو أكثر، أضاف الرئيس، أنه من الصعب الحصول على التمويل بسبب الديمقراطيين، ووجه انتقادا إلى الديمقراطيين قائلا إن المرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن وحزبه "دمروا" الأراضى الأمريكية وقال إن الاقتصاد فى ظل الزعماء السابقين كان سيئا فى بورتوريكو وإن إدارته "تعيد بورتوريكو".

