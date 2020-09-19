استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سيدة تستقطب راغبى المتعة عبر الإنترنت

قررت نيابة مدينة نصر، استدعاء ضابط مباحث الآداب، فى واقعة القبض على سيدة تستقطب راغبى المتعة الحرام،عبر شبكة الانترنت؛ لسماع أقواله حول الواقعة، تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة.

ونجحت مباحث الآداب فى ضبط إحدى السيدات لترويجها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.

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بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها "بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان"، وبمواجهتها اعترفت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضافت المتهمة بإنشائها الصفحة لذات الغرض، وعثر بحوزتها على هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



