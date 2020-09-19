قررت نيابة مدينة نصر، استدعاء ضابط مباحث الآداب، فى واقعة القبض على سيدة تستقطب راغبى المتعة الحرام،عبر شبكة الانترنت؛ لسماع أقواله حول الواقعة، تمهيدًا لإحالتها للمحاكمة.
ونجحت مباحث الآداب فى ضبط إحدى السيدات لترويجها لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة على ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنها "بدون عمل - مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان"، وبمواجهتها اعترفت باعتيادها على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.
وأضافت المتهمة بإنشائها الصفحة لذات الغرض، وعثر بحوزتها على هاتف محمول "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر استدعاء ضابط التحريات فى واقعة ضبط سيدة تستقطب راغبى المتعة عبر الإنترنت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.