بدء الإغلاق الجزئى لطريق الواحات لمدة 7 أيام بسبب أعمال تحويل خط مياه

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، إغلاق جزئى لطريق الواحات قبل تقاطعة مع طريق الفيوم لمدة 7 أيام لتنفيذ أعمال تحويل خط المياه الرئيسى، وسط تواجد الخدمات المرورية، ومن جانبه قال مصدر أمنى، إن هذا الإغلاق يأتى فى إطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى 1500 م من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجارى تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات.

وأكد المصدر، أنه سيتم إجراء غلق جزئى (استقطاع حارة مرورية فقط بجوار رصيف) لطريق الواحات قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 مترا فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم لتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم وذلك لمدة 7 أيام ابتداءً من اليوم الموافق 19 سبتمبر 2020، وحتى الساعة 11 مساء يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2020 على أن تكون الأعمال بجوار الرصيف فقط وعلى مدار 24 ساعة دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشار المصدر، إلى أنه تم وضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

