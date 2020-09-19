مواعيد مباريات اليوم السبت 19 / 9 / 2020 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة

ينشر "اليوم السابع" مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 19 / 9 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة طنطا ونادى مصر على ستاد طنطا الرياضى والاهلى ومصر المقاصة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة طنطا ونادى مصر

تقام مباراة طنطا ونادى مصر في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد طنطا الرياضى في مواجهة مثيرة يدخلها الفريقين بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط للقسم الثانى ، وخسر أبناء السيد البدوى من أسوان برباعية دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما سقط نادى مصر أمام المقاصة بثلاثية دون رد في نفس الجولة.

ويقبع طنطا في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 11 وخسر 14 لقاء وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 44 هدفاً فيما يحتل نادى مصر في المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 10 مواجهات وخسر 13 مباراة وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

موعد مباراة الاهلى ومصر المقاصة

تقام مباراة الاهلى ومصر المقاصة في تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى ، ويتصدر المارد الأحمر المسابقة ويغرد وحيدًا برصيد 72 نقطة، بينما مصر المقاصة يتواجد في المركز السابع برصيد 36 نقطة.

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بكل قوة من أجل تعويض ما فاته ونسيان التعادل الماضي، والتركيز بهذا اللقاء الذي من خلاله إذ حقق الفوز الأهلي سيتوج رسميًا باللقب لأنه يحتاج فقط 3 نقاط.

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كتيبة المدير الفني رينيه فايلر تسعى إلى العمل بكل قوة من أجل الانتصار والتتويج باللقب الــ 42 قبل 7 جولات على النهاية، والتركيز على مباراة الفريق أمام الوداد المغربي من الشهر المقبل بدوري أبطال أفريقيا.

فيما مصر المقاصة يسير بخطى ثابتة في المسابقة، فهو يقدم مستويات مميزة مع المدير الفني للفريق إيهاب جلال، حيث في 5 مباريات حقق تعادل، وأربع انتصارات متتالية، مما يدفع الفريق القتال أمام الأهلي لتحقيق الفوز وتقديم مباراة تليق به.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.



