تقاليع النجوم.. سر عملة الحظ التى أهداها أنور وجدى لليلى فوزى

يؤمن الكثيرون بالحظ ويتفاءلون أو يتشاءمون من بعض الأشياء العادية التى ترتبط فى أذهانهم بمواقف وذكريات سعيدة أو سيئة، وأحياناً يرتبط الإنسان بشيئ معين يرى فيه تميمة حظه.

وهكذا كان نجوم الزمن الجميل ، فكثير منهم كان يحتفظ ببعض الأشياء أو العادات واعتقدوا أنها تفتح لهم أبواب الحظ والنجومية والشهرة، وكانت هذه التقاليع منتشرة بين عدد من كبار النجوم يعرفها عنهم المقربون منهم.

وفى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1959 نشرت المجلة موضوعاً عن تقاليع النجوم الغريبة التى كانوا يحرصون عليها ويظنون أنها تجلب لهم الحظ.

وعلى الرغم من أن الفنانة الكبيرة ليلى فوزى لم تكن تؤمن بالحظ أو التقاليع لكنها منذ ارتبطت بعلاقة صداقة انتهت بالزواج من الفنان أنور وجدى، والذى تمت مراسمه فى باريس أصبحت تؤمن بالحظ.

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وكانت هدية الزواج التى أعطاها أنور وجدى لزوجته الجميلة ليلى فوزى قطعة عملة فضية يرجع تاريخها إلى أوائل القرن الماضى ، وكان أنور وجدى يتفائل بها.

وظلت ليلى فوزى تحتفظ بهذه العملة فى حقيبتها وتتفائل بها وتضعها دائماً فى حقيبتها حتى بعد وفاة أنور وجدى، وكثيرا ً ما كانت تعود إلى المنزل ، إذا ما اكتشفت بعد خروجها أنها لم تأخذها معها.

وكانت الفنانة ليلى فوزى تزوجت من أنور وجدى بعد طلاقه من الفنانة الكبيرة ليلى مراد وعاشت معه رحلة مرضه حتى وفاته.

