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الصحة تُلزم المدارس بقياس درجة حرارة التلاميذ قبل الصعود للباص المدرسى

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم قياس درجة حرارة كل تلميذ قبل صعوده للباص المدرسى، بعد استلامه من ولى الأمر، ضمانا لعدم وجود أعراض الإصابة بفيروس ، ووجهت الوزارة أولياء الأمور بعدم إرسال أطفالهم للمدرسة حال ظهور أعراض مرضية عليهم.

وقالت وزارة الصحة والسكان فى بيان، إنه سيتم مراعاة عدم تزاحم الطلاب فى الباص أو عند ركوبه مع الاستمرار فى تطبيق التباعد بين التلاميذ، مشيرة إلى أنه سيتم تطهير الحافلات المدرسية يوميا  قبل استغلالها فى نقل الطلاب مع التهوية الجيدة بشكل يسمح بالتخلص من الكلور.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن وجود خطة تأمين طبى لطلاب المدارس منعا للإصابة بعدوى فيروس كورونا. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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