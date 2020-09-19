أمطار غزيرة تضرب منطقة الباحة بالسعودية

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات المندق، المخواة، قلوة، الحجره والمراكز التابعة لها، وعدد من المتنزهات، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
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