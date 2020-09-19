مصادر: فيريرا الأقرب وجروس ثانيا في خلافة كارتيرون بالزمالك

أكد مصدر داخل ادارة الكرة بنادي الزمالك، أن البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمااك والسد القطري أصبح على بعد خطوات من تولي القيادة الفنية للفريق، خلفا للفرنسي كارتيرون الذي تولي تدريب التعاون السعودي بعد فسخ تعاقده مع الزمالك.

وأضاف المصدر، أن المفاوضات مع فيريرا اقتربت من الحسم رسميا، ويتبقي فقط توقيع العقود بعد إزالة كل أسباب تعطيل الصفقة، ما بين مادية وعدد المساعدين.

فيما جاء السويسري كريستين جروس في المرتبة الثانية بعد فيريرا، وذلك بسبب تمسك الأخير بضم عدد كبير من المساعدين، وهو ما يرفضه الزمالك، لعدم تحميل خزينة النادي أموالا إضافية بالعملات الأجنبية.