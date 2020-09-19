مفاجأة.. 450 ألف دولار تعطل تعاقد الزمالك مع فيريرا.. وجروس يوقع شهرين

فى إطار متابعة اليوم السابع بشكل لحظي لكل ما هو جديد في ملف تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد، تعطلت فجأة صفقة تولي البرتغالي فيريرا قيادة تدريب الزمالك بعد تمسكه بمبلغ 450 ألف دولار شهريا هو ومعاونيه، ورفض تماما تقليل المبلغ خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.
وقبل ساعة واحدة من الآن كان المدرب البرتغالي فيريرا أقرب لتولي المهمة الفنية للقافلة البيضاء، بعد التواصل معه عبر تطبيق زووم لساعات، غير أن التطور المفاجئ المتعلق بقيمة العقد، عطل إتمام التعاقد مع المدرب السابق للأبيض.
واعتبر الزمالك المبلغ الذي طلبه فيريرا مبالغاً فيه، لتعود المفاوضات مع السويسري جروس مرة أخرى، والذي اشترط فقط عدم تدخل أحد في اختصاصاته وسيكون توقيع العقد لمدة شهرين فقط.
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