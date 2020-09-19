الطلائع يجرى تحليل "رابيد تيست" قبل مواجهة وادى دجلة بالدوري

يخضع لاعبو طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى لـ "رابيد تيست" اليوم السبت تنفيذاً لبروتوكول إتحاد الكرة بإجراء هذا التحليل قبل 48 ساعة من أى مباراة ، ويستعد الطلائع لمواجهة وادى دجلة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر الاثنين المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى الجولة 28 للمسابقة ، وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى صفحة مباراة المصرى البورسعيدى التى أقيمت مساء الخميس على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وأنتهت بالتعادل السلبى

ويخضع عاصم صلاح كابتن طلائع الجيش للأشعة لتحديد درجة استجابة المزق الذى يعانى منه فى العضلة الخلفية حيث بدأ اللاعب الجرى حول الملعب بعد الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الإنتاج الحربى التى فاز بها فريقه بهدف دون رد، حيث أثبتت الاشعة حاجته للعلاج لمدة أسبوعين وبناءً على ذلك قرر الجهاز الطبى استبعاده من المباريات لحين تعافيه من الإصابة وتجهيزه للمباريات المقبلة، خاصة أنه أحد أهم العناصر الأساسية التى يعتمد عليها عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق.