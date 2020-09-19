نجلاء الحدينى تكشف تفاصيل قصة أبيض وردى فى مسلسل "إلا أنا"

بدأ صناع حكاية "أبيض وردى" بطولة الفنانة الشابة جميلة عوض، تصوير المسلسل، الأيام الماضية، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، وجمعت المشاهد كل من جميلة عوض وسلوى محمد على وآخرين، من إخراج مريم أحمدى، وإنتاج سينرجى وأروما.

وقالت مؤلفة المسلسل نجلاء الحدينى لـ"اليوم السابع"، تدور قصة أبيض وردى حول فتاة تعاني من ضغوط المجتمع ونظرته السلبية لها، لافتة إلى أن الجمهور سيشاهد رحلتها بكل المصاعب والإحباطات التى واجهتها ، فضلا عن المشاعر السلبية التي شعرت بها ، وكيف واجهت نفسها بشكل إيجابي.



نجلاء الحدينى

وأوضحت الحدينى أن بطلة المسلسل خلال أحداث المسلسل وصلت لمرحلة التصالح النفسي و القدرة على تغيير نظرة المجتمع و الناس لها، وإدراكها ان الناس بيشوفوها من خلال عينيها ، بمعنى أن صورتها في عيون الناس ما هي إلا مجرد انعكاس لصورتها في عينيها.

تعود الفنانة الشابة جميلة عوض للدراما مرة أخرى، بعد غياب 3 سنوات كاملة، حيث إنها كانت قد قدمت آخر أعمالها الدرامية مسلسل "لا تطفئ الشمس" ، عام 2017، وشارك في بطولته كل من فتحى عبد الوهاب، ميرفت أمين، محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد مالك، أحمد مجدى، وأخرون، إخراج محمد شاكر خضير.

يشار إلى أن حكاية "أبيض وردى" يشارك فى بطولته كل من أحمد خاتلد صالح، خالد أنور، نجلاء بدر، فراس سعيد، سلوى محمد على، وأخرون، تأليف نجلاء الحدينى، إخراج مريم أحمدى.

