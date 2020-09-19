مشادة بين محمود علاء ومصور مباراة الزمالك وأسوان

وقعت مشادة بين محمود علاء مدافع الزمالك وأحد مصورى التليفزيون المختصين بنقل مباراة أسوان، والتى أقيمت بالجولة 28 من الدورى، والتى انتهت بفوز أسوان بهدف نظيف وأسفرت عن تتويج الأهلى بدرع الدورى. ووقعت المشادة أثناء خروج الفريقين من أرض الملعب عقب المباراة، وتم احتواء الموقف سريعا بعد تدخل لاعبي ومسئولى الفريقين. وخسر الزمالك بهدف نظيف أمام أسوان اليوم فى المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، وتوج الأهلى بلقب الدورى بناءا على خسارة الزمالك، حيث زاد الفارق بين الأهلي والزمالك إلى 16 نقطة، وسيتم خصم 3 نقاط من الزمالك عقب نهاية الموسم بسبب انسحاب الزمالك أمام الأهلى، ويتبقى للزمالك 6 مباريات فقط فى الدورى.



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