عناوين المدارس المخصصة لاستلام طلبات التصالح فى مخالفات البناء بالجيزة

خصصت محافظة الجيزة عددا من المدارس القريبة من دواوين الأحياء والمدن، لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين، وذلك تخفيفا للتزاحم على مراكز خدمة المواطنين بالأحياء، ويعرض "اليوم السابع" عناوين وأسماء هذه المدارس التى تم تجهيزها..

1. مدرسة عمرو بن العاص الابتدائية المشتركة بحى جنوب الجيزة

2. مدرسة نجيب محفوظ بحى بولاق الدكرور

3. مدرسة أم المؤمنين الثانوية لأحياء العمرانية والطالبية

4. مدرسة الصفا والمروة بالطوابق بحى الهرم

5. مدرسه أوسيم الإعدادية بمركز ومدينة أوسيم

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6. مدرسة أبو ظبى الإعدادية المشتركة بمركز ومدينة أبو النمرس

7. تجهيز مدرسة أحمد عرابى بشارع النيل بجوار قسم شرطة إمبابة لحى شمال الجيزة

من جانبه أكد اللواء أحمد محافظ الجيزة، أنه تم تجهيز المدارس بالفراشة اللازمة من تندات وكراسى ومبردات كما تم نقل عدد كاف من العاملين والحواسب الآلية للمدرسة لإنهاء كافة المعاملات والإجراءات من مكان واحد للتيسير على المواطنين وسرعة إنجاز مصالحها، مشيراً إلى أن المحافظة تسعى لتقليل المدة الزمنية التي يقضيها المواطن تقديم طلب التصالح للوحدة المحلية وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين حفاظاً علي سلامتهم في ظل الكثافة الكبيرة التي تشهدها المراكز التكنولوجية ومكاتب خدمة المواطنين لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم وضع ملصقات بقيم ورسوم سعر المتر المسطح مقابل التصالح ورسوم الفحص وتطبيق قرار التخفيض طبقاً للقيم الواردة بقرارات المحافظة، كما وجه بتخصيص موظفين بكل مدرسة من المدارس التى تم تجهيزها للرد على استفسارات المواطنين لتسهيل الإجراءات عليهم مشدداً على التعامل الجيد مع المواطنين وسرعة إنجاز طلباتهم.



