الكهرباء تدعو المواطنين التأكد من حل شكاوى الفواتير والمطالبة بصور القراءات

دعا الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين الذين لديهم شكاوى من فواتير استهلاك الكهرباء بضرورة التأكد من حل الشكوى بطريقة صحيحة وحصولهم على حقوقهم كاملة، لافتا إلى أن من حق كل مواطن يتقدم بشكوى والحصول على صور العداد لمدة 3 أشهر.
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"أن هناك انخفاضا ملحوظا فى شكاوى فواتير استهلاك الكهرباء خلال الفترة الماضية بسبب تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، والذى يعتمد على التقاط صورة لعداد الكهرباء وإرسالها أون لاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بدون تدخل أى عنصر بشرى.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك أنظمة كثيرة لسداد المديونيات والتراكمات للتيسير على المواطنين للسداد بالتقسيط و بدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، موكدا أنه وفقا للقوانين يحق لشركة توزيع الكهرباء الإنذار بالفصل بعد الشهر الثالث من عدم سداد المواطن الفواتير الاستهلاك.
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