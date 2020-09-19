قطار المحاكمات.. استكمال محاكمة منار سامى والمتهم بقتل ضابط مصر القديمة

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم السبت، العديد من الدعاوى، ولعل أبرزها استكمال محاكمة منار سامى المعروفة بـ"فتاة التيك توك"، محاكمة متهم بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة.

استكمال محاكمة "منار سامى"

تستكمل محكمة جنح استئناف طنطا الاقتصادية، جلسات استئناف قضية منار سامي المعروفة إعلاميا بـ فتاة التيك توك، في القضية المحكوم عليها فيها بالسجن 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، بتهمة التحريض علي الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقيامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام، بقصد ممارسة الدعارة في القضية التي تحمل رقم 595

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قد قضت ، بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس.

وقامت أسرة منار سامي بدفع الكفالة، 20 ألف جنيه، وأطلقت مباحث كفر شكر سراح المتهمة “منار سامي” في الثانية بعد أن تسبب حكم غيابي في قضية تبديد في تعطل إجراءات الإفراج عنها، من مقر محبسها بمركز كفر شكر، بعد أن أوضح الاستعلام الأمني قبل خروجها أن المتهمة عليها حكم غيابي في قضية تبديد بالشيخ زايد، وقام هاني بسيوني محامي المتهمة بإجراء معارضة في الحكم الغيابي الذي صدر بحقها، والمتسبب في تعطل الإفراج عنها.

محاكمة قاتل ضابط مصر القديمة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، محاكمة المتهم "ملاك.م" فى اتهامه بقتل ضابط شرطة عمداً بمصر القديمة.

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تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد و وجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومحمود عبد الرشيد.

وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أياً من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.

وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى إحراز بدون ترخيص سلاح نارى "مششخن" "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عدد من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور.

كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقات النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته.

